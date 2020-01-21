Симферополь, , 18:06 — REGNUM С 30 января 2020 года оператор мобильной связи МТС отменяет действие нескольких пакетов, позволяющих снизить стоимость при нахождении в сетях местных операторов связи. Соответствующая информация опубликована на сайте компании. Данное решение повлияет на стоимость связи для гостей в Крыму.

«С 30 января 2020 года «Домашний пакет Россия+» будет действовать в поездках по России только в сети МТС», — сказано в официальном уведомлении.

По данным компании, «Домашний пакет Россия+» позволяет за 100 рублей в месяц любому приезжему пользоваться в Крыму услугами связи по тарифам домашнего региона. Вместо него туристам предлагают использовать опцию «Лёгкий отпуск», которая позволит приезжим пользоваться теми же льготами за 50 рублей в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года у владельцев сим-карт оператора МТС, приобретённых за пределами полуострова, значительно снизилась скорость Интернет-соединения в Крыму.

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Добавим, что в январе 2020 года стало известно о росте стоимости архивных тарифов у ряда мобильных операторов.