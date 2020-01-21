Минск, , 17:52 — REGNUM Пока белорусские НПЗ переживают проблему финансирования, политическое руководство республики должно сосредоточиться на вопросе сбыта нефтепродуктов. Об этом было заявлено сегодня, 21 января, на совещании по вопросам повышения эффективности экспорта нефтепродуктов, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Лукашенко в ходе совещания подчеркнул: самый важный вопрос — это последующая продажа нефтепродуктов из переработанной нефти. При этом он «также поинтересовался, как выполняется его требование об организации поставок нефти, альтернативных российским», сказано в официальном сообщении.

«Мы должны сегодня рассмотреть вопрос, как и кому мы будем продавать. Как мы вообще организуем продажу готовых нефтепродуктов», — сказал он, выступая на совещании.

«Экономические условия, в которых мы вынуждены работать, усложняются, и мы это признаем. Из-за введения Российской Федерацией налогового маневра неизбежно снижаются доходы республиканского бюджета, ухудшается эффективность работы наших нефтеперерабатывающих заводов. НПЗ столкнулись с проблемой финансирования текущей деятельности и, что немаловажно, своих инвестиционных программ, направленных на развитие производства, — сообщил Лукашенко — Но я вам уже говорил: эти аргументы я даже во внимание принимать не хочу. Войны нет. В мире денег море. Есть руководители концернов, в правительстве вице-премьер, руководители заводов — решайте вопросы. Не можете — уходите».

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