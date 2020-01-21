Ташкент, , 17:50 — REGNUM Плодоовощеводство и животноводство должны стать главным локомотивом сельского хозяйства, в деле обеспечения продовольственной безопасности перед правительством стоит задача в ближайшие пять лет увеличить объемы производства продукции в 2,5 раза. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса, где была обсуждена программа действий Кабинета Министров на ближайшую и дальнейшую перспективу.

«В условиях уменьшения водных ресурсов в следующие пять лет предстоит внедрить капельное орошение и другие водосберегающие технологии минимум на 30 процентах орошаемых земель, сократить эксплуатационные и инвестиционные расходы гидросооружений на не менее чем 15 процентов за счет расширения государственно-частного партнерства», сказал президент.

Глава государства указал на необходимость устранения проблем в нефтегазовой и энергетической отраслях для ускоренного развития экономики.

Как указал президент, в нефтегазовой отрасли необходимо достичь к 2025 году увеличения производства топлива на 5,2 миллиона тонн, в том числе ввести в строй 5 объектов стоимостью 4,1 миллиарда долларов в текущем году. В предстоящие пять лет требуется довести выработку электроэнергии минимум до 80 миллиардов киловатт-часов, в том числе путем доведения доли возобновляемых источников энергии до 20 процентов.

«За счет глубоких структурных преобразований и реализации крупных инвестиционных проектов предстоит увеличить объем производства продукции в горнорудной отрасли в 1,5 раза, выпуска строительных материалов — втрое к 2025 году», указал глава Узбекистана.

Касаясь текстильного и кожевенно-обувного производства, Мирзиёев акцентировал внимание на необходимости полной переработки отечественного сырья и обеспечения до 2025 года экспорта продукции на 8 миллиардов долларов.

В автомобилестроении главной задачей станет доведение производства легковых, грузовых автомобилей и автобусов до 360 тысяч единиц в год, а также экспорта минимум до 100 тысяч единиц к 2023 году.

Также, президент поручил в следующие пять лет довести долю отечественных лекарственных средств на внутреннем рынке с 45 до 70 процентов, объем экспорта такой продукции — до 100 миллионов долларов.