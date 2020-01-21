Симферополь, , 17:52 — REGNUM На реконструкцию дороги на гору Клементьева под Коктебелем потратят почти 200 млн рублей. Об этом 21 января сообщили в Службе автомобильных дорог Крыма.

«Предусматривается реконструкция автомобильной дороги на гору Клементьева, участок которой начинается от автодороги Алушта — Судак — Феодосия вблизи села Подгорное и заканчивается у ротонды «Звездопад воспоминаний» на горе Клементьева. Протяженность трассы реконструируемого участка — 6,9 км. Стоимость работ в соответствии с государственным контрактом — 197 653 213 рублей», — отметили в службе.

Подрядчиком реконструкции выступит ООО «РусРемСтрой» из Татарии. Срок выполнения работ — до 20 декабря 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в 2020 году в Симферополе отремонтируют — 68 километров дорог, в Керчи — 32 километра.

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