Минск, , 17:48 — REGNUM Белоруссия сократит импорт нефти из России, продолжая активный поиск альтернативных поставщиков. Об этом было заявлено сегодня, 21 января, на совещании по вопросам повышения эффективности экспорта нефтепродуктов, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков на совещании отметил, что для обеспечения внутреннего рынка Беларуси хватило бы 80%-ной загрузки одного нефтеперерабатывающего завода», — сказано в официальном сообщении.

По итогам совещания глава госконцерна сообщил «президентскому пулу», что переговоры с РФ о поставках нефти продолжаются. Андрей Рыбаков сообщил, что руководство постсоветской республики рассчитывает при «комплексном подходе» к поставкам нефти из разных источников добиться получения выгоды от «суммарного эффекта».

По словам Рыбакова, диверсификация поставок нефти связана с российским налоговым манёвром в нефтяной сфере, результатом которого стало повышение цены российской нефти сорта Urals. Он отметил, что «к 1 января 2024 года субсидии в виде таможенной пошлины не будет существовать» и цена на российскую нефть выйдет на мировой уровень.

Рыбаков сообщил также, что «альтернативные поставки прорабатываются» и «есть уже практически готовые контракты». Однако подписаны ли эти контракты, о каких объёмах идёт в них речь, из каких стран и как будут осуществляться поставки — чётких ответов не дал.

Напомним, что в конце 2019 года Александр Лукашенко отказался подписывать контракты на поставку нефти и газа из России. Без контрактов российские компании отказались поставлять нефть, а «Газпром» согласился два месяца поставлять газ по прошлогодним ценам ($127 за 1 тыс. кубометров).

Также в конце 2019 года был подписан баланс Союзного государства на поставку в Белоруссию 24 млн российской нефти вместо 18 млн т (как в прошлые годы). Однако по цене Минск с поставщиками не договорился.

О внутренних потребностях Белоруссии в нефти Александр Лукашенко рассказал 24 декабря в интервью Алексею Венедиктову: «Половину нефти, которую мы перерабатываем, мы поставляем. Нам же надо, Алексей, чуть больше 6 миллионов тонн нефти. Из них 4 миллиона — немного для того, чтобы полностью себя обеспечить. Это при старых заводах. Не модернизированных. Ну что такое 5 миллионов тонн? Мы у вас покупаем, перерабатываем — 25».

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