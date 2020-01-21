Ханты-Мансийск, , 17:36 — REGNUM Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектную документацию строительства сети нефтегазопроводов на Самотлорском, Лор-Еганском и Тюменском месторождениях в Югре. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Проектной документацией предусмотрены 23 этапа строительства промысловой сети нефтегазопроводов протяженностью 49,167 км и сопутствующей инфраструктуры. На Самотлорском месторождении несмотря на высокую выработанность, доказанные и извлекаемые запасы месторождения составляют свыше 1 млрд тонн нефти.

Трассы трубопроводов пройдут по заболоченной и застроенной местности, наполненной различными подземными коммуникациями, воздушными линиями электропередач, кабельными эстакадами, а также автодорогами и водоёмами.

Проектировщиками сложнейшего объекта для ПАО «Роснефть» стали ООО «РН-БашНИПИнефть» и ООО «Проектная фирма «Уралтрубопроводстройпроект».