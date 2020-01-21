Таранто, Италия, , 17:33 — REGNUM Власти Италии рассчитывают, что новый «зелёный» пакт ЕС пойдет на пользу стране, заявил во вторник, 21 января, министр экономики и финансов Роберто Гуалтьери.

В качестве примера он привел металлургический завод в Таранто, который, по словам Гуалтьери, при поддержке инвестиций ЕС смог бы сменить профиль и сохранить всех своих сотрудников.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что общий объем направленного на перестройку экономики «зелёного» пакта ЕС составит 1 трлн евро.