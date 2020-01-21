Калуга, , 17:28 — REGNUM Сегодня, 21 января, в новом экотехнопарке «Калуга» прошла экскурсия для специалистов-экологов, известных блогеров и представителей общественных объединений. Им продемонстрировали весь технологический цикл сортировки и переработки бытовых отходов — от въезда до мест утилизации отходов.

Контрольно-пропускной пункт экотехнопарка «Калуга» оборудован по последнему слову техники, отметили в пресс-службе предприятия. Здесь есть даже сканеры радиации и система автоматического считывания и распознавания номерных знаков. Поэтому ни опасный груз, ни «левый» самосвал с неучтенными отходами на территорию «Калуги» не допустят. За машинами, доставляющими сырье в экотехнопарк, следит еще и спутниковая система ГЛОНАСС, так что несанкционированный сброс мусора полностью исключен.

«Сердцем» экотехнопарка являются две автоматические сортировочные линии, на которых отходы разделяются по составу и фракциям. Из общей массы извлекается все, пригодное к повторному использованию, причем вторсырье сразу же делится по видам — металл отдельно, пластик отдельно. Картон, бумага, стекло и органические материалы также направляются на переработку.

Неутилизируемые отходы размещаются на специально подготовленных площадках — картах, отделенных от грунта многоуровневой подушкой безопасности. Экологической безопасности этого объекта в «Калуге» придают особое значение, поэтому вокруг экотехнопарка обустроена сеть контрольных пунктов, анализирующих состояние и состав грунтовых вод, а осадки, попадающие на карты, собираются дренажной системой и обезвреживаются на немецкой очистной станции Wehrle. В результате вода из «Калуги» соответствует нормативам качества рыбохозяйственного назначения.

Экотехнопарк получил высокую оценку осмотревших его экспертов, рассказали в пресс-службе. Особенно их впечатлило компактное расположение всех объектов на одной территории, снижающее затраты на контроль и логистику, а также высокий уровень комфорта персонала, для которого в «Калуге» есть не только столовая и комнаты отдыха, но и спортплощадка. Общественники также остались довольны — уровень экологической безопасности предприятия действительно оказался на уровне лучших мировых аналогов.