Рига, , 17:10 — REGNUM Представители Общества латвийских ресторанов (LRB) и Латвийской ассоциации ресторанов и гостиниц (LVRA) заключили соглашение с сотрудниками министерства финансов страны о введение в отрасли сниженной ставки НДС. Об этом пишет портал Dienas Business.

Предполагается, что ставка НДС для ресторанов составит на 21% а 12%. В разработке рамочного соглашения с отраслью, кроме LRB и LVRA, приняли также участие Латвийская конфедерация работодателей (LDDK), Ассоциация латвийских торговцев (LTA) и Профсоюз работников транспорта (LAKRs).

«Введение ставки сниженного НДС для ресторанов в Латвии соответствует директиве ЕС и уже реализовано в 18 странах союза», — сказал глава общества латвийских ресторанов Янис Йензис.