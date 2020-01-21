Рига, , 17:05 — REGNUM Аналитики Picodi.com сравнили данные минимальных зарплат в 54 странах мира. В общий обзор попала и Латвия, сообщает портал Nra.lv.

Эксперты пишут о 3 странах — США, Испания и Латвия, где минимальная заработная плата не изменилась в течение года. Но если в Испании минимальная зарплата составляет 1500 евро, в США — 1010 евро, то в Латвии — 306 евро. Таким образом, Латвия располагается в самом низу рейтинга, вместе с Румынией, Хорватией и Венгрией.

Эксперты отмечают, что жители Латвии вынуждены тратить на минимально необходимый для выживания набор продуктов минимум 25,6% своего ежемесячного дохода. Это самая худшая ситуация в Прибалтике. Так, в Литве тратят на питание 17,7%, в Эстонии — 14,6%.

По данным аналитиков, в Великобритании, Нидерландах и Люксембурге эти показатели колеблются от 7 до 9%.