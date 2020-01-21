Ханты-Мансийск, , 17:03 — REGNUM В Югре объём промышленного производства в колониях УФСИН России по ХМАО вырос на 20% и составил 38 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

В основном отбывающие наказание в учреждениях УФСИН в регионе занимаются металлообработкой (37%), швейным производством (20%), деревообработкой (15%), сельским хозяйством (7%).

На сегодняшний день в производственном секторе трудоустроено 492 осужденных. Это 41% общей численности отбывающих наказание, обязанных выплачивать средства по искам потерпевших.

Среднемесячная заработная плата осужденных в колониях Югры в 2019 году составила от 11 280 рублей.