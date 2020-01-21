Ульяновск, , 17:03 — REGNUM В Ульяновской области газовиков оштрафовали на 100 тыс. рублей за просрочку выполнения условий договора о подключении объекта к сети газораспределения. Об этом сообщает региональное УФАС.

В январе в ведомство поступила информация об оплате обществом «Газпром газораспределение Ульяновск» 100 тыс. рублей штрафа. Компания была оштрафована антимонопольщиками в ноябре 2019 года в соответствии с ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ («Нарушение правил недискриминационного доступа, порядка подключения»).

В УФАС отмечают, что по итогам рассмотрения обращения гражданина в ведомстве усмотрели в действиях общества административное правонарушение, которые «выразилось в просрочке выполнения условий договора о подключении объекта капитального строительства к сети газораспределения с заявителем».

«Соглашение о продлении срока было подписано только после истечения срока на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области остаётся актуальной проблема газификации. По данным на август 2019 года, уровень газификации в регионе не превышает 48%. В декабре прошлого года отмечалось, что в области газифицированы 462 населённых пункта, или почти 400 тыс. домовладений.