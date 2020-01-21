Москва, , 16:45 — REGNUM Несмотря на то, что международные финансовые рынки содержат огромные запасы ликвидности, стимула к инвестированию в реальном секторе это само по себе уже давно не обеспечивает. Об этом заявил экономист Михаил Хазин на телеканале «Россия 24».

«У финансового сектора денег, действительно, очень много. А вот у реального сектора денег нет. Инвестиций нет и не будет, потому что падает спрос. И вкладывать деньги в реальный сектор бессмысленно. По этой причине экономика падает», — заявил Хазин.

По его мнению, экономический рост, который наблюдался после кризиса 2008 года, существенно ниже роста совокупного госдолга.

«По этой причине есть серьёзные основания считать, что это на самом деле не рост, а просто переписывается часть эмиссионных денег в стоимость активов, причём активов финансовых. Вся проблема состоит в том, что реальный сектор с 2008 года не растёт», — отметил он.

«Причём если раньше эмиссионные деньги хотя бы частично шли в реальный сектор, то те объёмы, которые были вкачаны в американскую экономику в конце 2019 и в начале 2020 года, в реальный сектор не пошли вообще. Та машинка, которая поддерживала экономический рост — она закончилась. Она была запущена в 1981 году с рейганомикой и сегодня она остановилась. Пессимизм руководителей крупных предприятий связан с тем, что механизмы экономического роста исчерпаны и роста в рамках старой модели больше не будет», — пояснил Хазин.

Согласно последнему опросу руководителей крупнейших компаний мира PwC, доля руководителей, пессимистично настроенных в отношении роста мировой экономики, за два года выросла в 10 раз и достигла рекордно высокого уровня. В частности, 53% респондентов прогнозируют замедление темпов роста. В 2019 году таких респондентов было 29%, а в 2018 году доля пессимистов составляла лишь 5%.