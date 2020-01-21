Рига, , 16:43 — REGNUM 59% потреблённого в Латвии пива экспортировано из-за рубежа. Об этом пишет портал LSM со ссылкой на данные Латвийского Совета по конкуренции (КР).

По данным представителей совета, с 2006 года в стране существенно изменилась структура рынка. Если раньше 70% рынка занимали две большие пивоварни Aldaris и Cēsu alus, сейчас 80% рынка контролируют девять пивоварен.

«Рынок всё больше сегментируется, — говорится в сообщении КР. — Ежегодно растёт число и популярность местных, маленьких пивоварен в сегменте — craftbeer (разливное пиво)».

Отмечается, что за последние пару лет рынок потребления пива в Латвии вырос на 7,44%. Агрессивный экспорт, только 41% потреблённого в стране пива местного производства, привёл к тому Латвия произвела отечественного продукта лишь на 1% больше. Зато на 12% увеличился экспорт латвийского напитка. Прежние лидеры рынка Aldaris и Cēsu alus хотя по-прежнему и продают свою продукцию в стране, производят её уже за рубежом.