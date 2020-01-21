Владимир, , 16:40 — REGNUM Реализация мер по поддержке предпринимательства во Владимирской области даёт положительную экономическую динамику. Об этом заявил губернатор Владимир Сипягин, комментируя итоги проверки деятельности профильного департамента по поддержке малого и среднего бизнеса в рамках нацпроекта.

«Здесь ситуация — в цифрах. Когда мы говорим об уменьшении предприятий, надо понимать, что в этом году совершенно по-другому статистика подводила итоги — с помощью Федеральной налоговой службы. Налоговая служба не учитывала предприятия, где менялись учредители, где не была сдана отчётность и те предприятия, которые из категории малых форм перешли на более крупный уровень. С учётом этой специфики было уменьшение на 800 предприятий из 35 тысяч.

О качестве работы говорят цифры. Если мы говорим о росте сбора налогов по спецрежимов на 12%, это говорит о том, что бизнес больше зарабатывает. Если он больше зарабатывает — он больше платит налогов. Это плюс.

Качество работы департамента — это не отрицательная работа. Есть куда стремиться, есть куда расти, потому что мы сейчас столько дали инструментов и навели там порядок. Я говорю о подведомственных структурах департамента предпринимательства. Там введена система оценки качестве руководителей, чего раньше не было, изменилась технология подхода к выдаче финансовых ресурсов, которые государство предоставляет предпринимательскому сообществу. Увеличение пошло и в виде ссуд, но мы понимаем: бизнес, когда деньги взял, сразу эффекта не даёт. Он должен закупить оборудование, закупить технику, построить новые производственные процессы. Это следующий этап который, я уверен, мы увидим в этом году», — заявил Сипягин.

Ранее Счётная палата РФ обнародовала итоги проверки деятельности областного департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг по поддержке малого и среднего бизнеса. Аудиторы указали на присутствие коррупциогенных факторов, повторную выдачу матпомощи субъектам, которые уже ей воспользовались, и отсутствие должного контроля за «Бизнес-инкубатором» — всего у специалистов возникло более 60 замечаний к работе ведомства.

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