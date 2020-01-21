Москва, , 16:38 — REGNUM Внешний долг России по состоянию на 1 января 2020 года составил $481,5 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Отмечается, что за минувший год показатель увеличился на $26,8 млрд, или на 5,9%.

По оценке регулятора, основную роль в увеличении внешнего долга сыграло приобретение нерезидентами суверенных ценных бумаг, номинированных как в российских рублях, так и в иностранной валюте.

При этом, как сообщается, внешний долг частного сектора почти не изменился: рост обязательств прочих секторов, произошедший преимущественно в рамках отношений прямого инвестирования, оказался нивелирован сокращением внешней задолженности банков.