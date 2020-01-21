Пекин, , 16:36 — REGNUM Выступая на пресс-конференции в Пекине, министр промышленности и информатизации КНР Мяо Вэй предрёк дальнейшее неуклонное расширение промышленной экономики станы, несмотря на сложности, вызванные внешним давлением, сообщает Синьхуа.

Среди факторов, которые обеспечивают Китаю конкурентные преимущества, министр назвал целостность промышленной системы, крупный внутренний рынок, обилие трудовых ресурсов с устойчивым потенциалом потребления, а также постоянную развивающуюся инфраструктуру и политическую волю руководства страны.

Мяо Вэй также обратил внимание на предпринятые в стране мире по улучшению функционирования бизнес-среды, а также постоянное техническое перевооружение компаний и предприятий, базирующееся на инновациях.

На пресс-конференции была приведена статистика, из которой следует, что рост промышленного производства в 2019 году составил 5,7%: за первые одиннадцать месяцев года об увеличении объёмов выпуска продукции заявили 28 из 41 отраслей промышленного сектора, которые входят в список главных.