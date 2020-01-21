Москва, , 16:29 — REGNUM Законопроект о полном запрете частной коллекторской деятельности внесли в Госдуму депутаты во главе с Сергеем Вострецовым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.

Предлагается запретить на территории Российской Федерации деятельность организаций, чьим основным видом деятельности является деятельность по возврату просроченной задолженности. Кроме того, предлагается запретить привлечение кредитором иных лиц для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности.

В декабре 2019 года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) обнародовала информацию о том, что число жалоб на взыскателей просроченной задолженности с января по октябрь 2019 года выросло на треть (35%) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В 2014 г. депутаты от ЛДПР вносили законопроект о полном запрете коллекторской деятельности в России, однако депутатами «Единой России» инициатива была отклонена.

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