Москва, , 16:21 — REGNUM Законопроект о запрете банкам использовать запретительных комиссий, внесла в Госдуму группа депутатов во главе с Владиславом Резником («Единая Россия») и с членом Совфеда Людмилой Боковой, передаёт корреспондент ИА REGNUM 21 января.

Законопроект направлен на защиту прав клиентов банков при реализации банком мер по борьбе с нелегальными доходами в рамках «антиотмывочного» закона. Так, в частности, банки могут устанавливать дополнительные (запретительные) комиссии, а также взимать дополнительную плату за перевод средств со счетов, которые были заблокированы в рамках антиотмывочного закона.

«Стандартные тарифы в отношении переводов между счетами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составляют от несколько рублей за один перевод (внутри одного банка) до нескольких десятков рублей за один перевод (между банками), вне зависимости от суммы перевода. Однако в отношении переводов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на счета физических лиц в дополнение к указанным тарифам применяются дополнительные. Как правило, на сумму свыше 150 тыс. рублей в месяц это 1−1,5% от суммы переводов, свыше 300 тыс. рублей в месяц — 1,5−2% от суммы перевода и вплоть до 10−12% (!) от сумм переводов превышающих накопленным итогом 5 млн. рублей в месяц», — отмечают авторы инициативы.

При этом, отмечают они, операционные затраты банков на перевод денежных средств между банковскими счетами не зависят от того, кто именно получатель. Другими словами, для введения заградительных тарифов в большинстве случаев нет «никакого иного экономического обоснования как способ увеличения собственных комиссионных доходов банка».

Кроме того, отмечают авторы инициативы, использование запретительных комиссий банками для всех без исключения клиентов противоречит принципам риск-ориентированных подходов в борьбе с отмыванием денежных средств, что в целом подрывает доверие к банковской системе и государственному регулированию.

В связи с этим законопроект предлагает запретить банкам устанавливать дополнительные комиссии, а также взимать дополнительную плату за перевод средств с счетов, которые были заблокированы в рамках антиотмывочного закона.