Москва, 21 января 2020, 16:21 — REGNUM И. о. министра просвещения РФ Ольга Васильева была ни особенно плохим, ни особенно хорошим министром, считает сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. Об этом он заявил 21 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя версию о том, что в скором времени Ольга Васильева уступит свой пост Сергею Кравцову, который в настоящее время возглавляет Рособрнадзор.
Напомним, как сообщалось ранее, по информации РБК, полученной со ссылкой на свои источники, и. о. министра просвещения РФ Ольга Васильева не войдёт в новый состав правительства. Основным кандидатом в преемники Васильевой источник называет главу Рособрнадзора Сергея Кравцова.