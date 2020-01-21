Москва, , 16:21 — REGNUM И. о. министра просвещения РФ Ольга Васильева была ни особенно плохим, ни особенно хорошим министром, считает сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. Об этом он заявил 21 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя версию о том, что в скором времени Ольга Васильева уступит свой пост Сергею Кравцову, который в настоящее время возглавляет Рособрнадзор.

«В России министр образования в среднем очень давно никакой серьёзной роли в системе образования не играет, — констатировал Луховицкий. — Так устроен наш закон об образовании. Я не могу сказать, что Васильева была особенно плоха или особенно хороша. Она была такой же никакой, как и её четыре предшественника. Я не думаю, что придёт кто-то лучше. Если придёт Кравцов, то это, на мой взгляд, будет только хуже. Судя по тому, что он делает в Рособрнадзоре».

Напомним, как сообщалось ранее, по информации РБК, полученной со ссылкой на свои источники, и. о. министра просвещения РФ Ольга Васильева не войдёт в новый состав правительства. Основным кандидатом в преемники Васильевой источник называет главу Рособрнадзора Сергея Кравцова.