Киев, , 16:20 — REGNUM Фонд госимущества Украины официально начал подготовку к приватизации «Центрэнерго» — крупнейшей государственной энергокомпании.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства 21 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, уже издан приказ о создании конкурсной комиссии по отбору советников по приватизации.

В феврале будут запущены процедуры подготовки к приватизации ряда следующих объектов большой приватизации, информирует фонд.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что «Центрэнерго» находится в «топ-приоритете» на приватизацию для нынешнего правительства. По его словам, компания должна быть приватизирована «внешним, настоящим иностранным игроком», и правительство будет делать все возможное, чтобы сюда зашел какой-то сильный игрок.

«Центрэнерго» — это одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины, играющая важную роль в жизнедеятельности таких промышленно развитых областей Украины как Киевская, Харьковская, а также «украинская» часть Донбасса.