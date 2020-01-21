Махачкала, , 16:21 — REGNUM Объем добычи рыбы в Дагестане по итогам 2019 года превысил 10 тыс. тонн. Больше всего, по данным Северо-Кавказского территориального управления Росрыболовства, рыбаки в Каспийском море выловили кильки, кефали, сельди, красноперки и сазана.

Прошлогодний улов оказался для Дагестана рекордным за последние 30 лет, пишет ТАСС. По сравнению с 2018 годом добыча увеличилась почти на 30%. А за последние десять лет вылов водных биологических ресурсов вырос почти на 300%.

Одна из основных причин улучшения динамики уловов — создание единого промыслового пространства на Каспии. Теперь добытчикам «неодуемых» (для которых не определяется предельный допустимый улов) видов рыб необязательно иметь рыбопромысловые участки. Предприятиям достаточно заключить договор с территориальным управлением Росрыболовства, на основании которого они получают разрешение на добычу.

Так, на рынок пришли 20 новых компаний-добытчиков, которые до этого не занимались уловом на Каспии. В их числе крупные добытчики из Краснодарского края и центральных регионов России.

Вместе с тем в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Дагестана ИА REGNUM сообщили, что за 2019 год в республике было выращено более 5 тыс. тонн рыбы. Особенно динамично развивается товарное форелеводство, объем производства продукции которого в прошлом году составил 297 тонн, что также является историческим рекордом для республики.

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