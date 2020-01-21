Москва, , 16:09 — REGNUM После длительного периода роста экономика должна войти в рецессию и это может произойти в ближайшее время. Об этом заявил председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков на телеканале «Россия 24».

«Не секрет, что мировая экономика развивается циклически. Мы видим, что этот цикл подъёма, высоких темпов — он затянулся. Все понимают, что рано или поздно это должно закончиться. Всё на подъёме, всё на максимуме — это главный посыл, что должна произойти рецессия, небольшой спад», — заявил Аксаков.

«Есть и сигналы, которые об этом говорят — накопление долга, государственного долга, дисбалансы в балансах кредитных организаций, тенденции, которые мы в Европе наблюдаем. Пошёл спад, в Германии не всё просто — в ведущей европейской экономике», — подчеркнул он.

Согласно последнему опросу руководителей крупнейших компаний мира PwC, доля руководителей, пессимистично настроенных в отношении роста мировой экономики, за два года выросла в 10 раз и достигла рекордно высокого уровня. В частности, 53% респондентов прогнозируют замедление темпов роста. В 2019 году таких респондентов было 29%, а в 2018 году доля пессимистов составляла лишь 5%.