Москва, , 16:02 — REGNUM Нефтяные котировки к середине недели снижаются, оттолкнувшись от $66 и уйдя ниже $64,5 за баррель Brent, отрабатывая технический отскок вниз после роста с 15 января, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«На рынок воздействует и ожидание публикации в четверг 23 января данных о запасах и добыче нефти в США. Кроме того, МВФ опубликовал неблагоприятную оценку роста мирового ВВП в 2019 году, от которого зависит и потребность в нефти.

Рост оказался лишь 2,9%, то есть снизился по сравнению с 2018 годом. По прогнозу МВФ на 2020 год, экономика в мире поднимется на 3,3%, тогда как в предыдущие годы достигала роста в 3,6%.

Своё воздействие может оказать и риторика на проходящем на текущей неделе Международном экономическом форуме в Давосе. При этом сильным техническим рубежом, препятствующим ослаблению котировок, выступает $63,50.

Наиболее вероятно, что диапазон колебаний цены в течение ближайших суток сохранится в пределах $63,60 — 65,30», — считает эксперт.

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