Краснодар, , 15:58 — REGNUM Краснодарский край досрочно погасил пять миллиардов рублей государственного долга, сообщили 21 января в пресс-службе администрации региона.

«Утвержденные в законе о краевом бюджете объем и структура госдолга края сбалансированы и безопасны. Мы планируем в течение года для рефинансирования долговых обязательств и финансирования дефицита бюджета совершать новые заимствования, но исключительно в пределах долговой нагрузки не более 50%», — прокомментировал вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась.

Коммерческий заём в пять миллиардов Краснодарский край привлёк в 2018 году. Погасить их планировалось в мае и в августе 2020 года, однако они были погашены досрочно в январе. За счёт этого край сэкономит 170 млн рублей. До конца 2020 года планируется погасить ещё 1,8 млрд рублей бюджетных кредитов. За год расходы бюджета на обслуживание госдолга в Краснодарском крае сократили на полмиллиарда — в 2020 году на эти цели направят 3,1 млрд.

Всего на 1 декабря 2019 года госдолг Краснодарского края составил 99,6 млрд рублей. На конец 2020 года он запланирован в сумме 108,6 млрд рублей.