Москва, , 15:57 — REGNUM Правительство РФ поставило себе цель поддерживать макроэкономическую стабильность, так как не располагает полноценной стратегией развития экономики, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 21 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что по предварительной оценке профицит федерального бюджета РФ за 2019 год составил 1,968 трлн рублей.

«По всей видимости, правительство РФ ставит себе цель макроэкономической стабилизации, то есть создания внешне благоприятных условий для инвестиций, красивой картинки российской экономики, которая выражается в низком долге, профиците бюджета, положительном сальдо торгового баланса и так далее, — сказал Комолов. — Это создаёт красивый портрет российской экономики. За этим всем мы видим отсутствие роста уровня жизни граждан, низкие темпы экономического роста. Нам обещают, что в ближайшие 10 лет экономический рост будет меньше 2%. В среднем 1,8%».

Всё это, как пояснил Комолов, выглядит как отсутствие у правительства РФ стратегии.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, предварительный объём поступивших доходов федерального бюджета в 2019 году составил 20,187 трлн рублей, это 101,1% от общего объёма доходов федерального бюджета, который утверждён законом о федеральном бюджете. Бюджет исполнен на 98,5% относительно общего объёма, утверждённого тем же законом, в денежном выражении это 18,22 трлн рублей.

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