Москва, , 15:57 — REGNUM Российский рубль 21 января слабеет под давлением ухудшении ситуации на внешних рынках и снижения цен на рынке энергоносителей. Доллар приблизился к отметке в 62,0 руб., а евро в 68,70 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Ослабление сегодня характерно для всех валют стран с развивающейся экономикой на фоне сокращения аппетитов к риску из-за опасений возникновения эпидемии неизвестного штамма пневмонии 2019-nCoV в Китае, где было выявлено 200 случаев заражения, при этом четверо ушли из жизни.

О серьезности ситуации свидетельствует экстренное заседание Всемирной организации здравоохранения и решение властей Китая ввести полный запрет на выезд из Уханя, где был обнаружен очаг заболевания.

Также не способствуют оптимизму усиление геополитической напряженности в Ираке, где обстрелу вновь подверглась «зеленая зона» в Багдаде, но обошлось без жертв среди американских военнослужащих и персонала.

Тем не менее уверенно утверждать о том, что рубль твердо вступил на траекторию ослабления пока преждевременно. Из-за налогового периода можно ожидать активизации продаж валютной выручки экспортерами, что может не только нейтрализовать ухудшение внешнего фона, но и увеличение валютных интервенций Банка России.

Определенная поддержка может прийти и от нерезидентов для участия в аукционе ОФЗ в среду в ожидании еще одного понижения Банком России ключевой ставки на 0,25%, вполне возможно уже на заседании в феврале. По этой причине текущее ослабление рубля может носить временный характер и уже 22 января доллар и евро вернуться к отметкам, наблюдавшимся в начале недели: 61,60 и 68,30 руб.», — полагает эксперт.

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