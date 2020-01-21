Симферополь, 21 января 2020, 15:51 — REGNUM Крымская сеть автомобильных заправочных станций «Атан» на один рубль снизит цены на дизельное топливо и сжиженный газ. Об этом на своей странице в «Facebook» 21 января сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
По его словам, с октября 2019 года цены на дизельное топливо в Крыму удалось снизить на 1,7 рубля.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, Крым и Севастополь попали в десятку регионов с самыми высокими ценами на бензин — более 45 рублей за литр АИ-92. В декабре 2019 года глава республики Сергей Аксёнов заявил, что власти РК надеются в начале 2020 года опустить цену топлива на полтора рубля.
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