Нальчик, , 15:47 — REGNUM Кабардино-Балкарии выделено из федерального бюджета 750 млн рублей на завершение строительства Дворца театров. Такое решение принял Владимир Путин по итогам заседания Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, которое проводилось в Нальчике в декабре 2019 года.

Согласно документу денежные средства будут выделены Минкультуры РФ для завершения строительства долгостроя в Нальчике двумя траншами: 279 млн рублей в 2020 году и 479,6 млн рублей — в 2021 году, передает пресс-служба главы Кабардино-Балкарии.

Напомним, с просьбой о возобновлении строительства Дворца театров, которое было начато в 2002 году, обратился к Владимиру Путину сенатор от Дагестана Ильяс Умаханов. Он отметил, что проект был заложен ещё в 2002 году. Предполагалось, что в здании разместятся все национальные театры Северного Кавказа. Теперь помещение могло бы быть использовано как общекавказская культурно-гуманитарная площадка.