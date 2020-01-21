Минск, , 15:44 — REGNUM Минск отменил введенную из-за временного прекращения поставок нефти из России приостановку экспорта нефтепродуктов из Белоруссии, заявил 21 января председатель «Балнефтехима» Андрей Рыбаков.

«Это был небольшой период приостановки. Приостановка отменена», — цитирует его агентство Sputnik.

Как сообщало ИА REGNUM, интенсивные переговоры Москвы и Минска о поставках российских углеводородов в Белоруссию в преддверии Нового года так и не привели к результату, контракты на поставку нефти так и не были заключены.

На этом фоне президент республики Александр Лукашенко поручил концерну «Белнефтехим» обеспечить альтернативные поставки сырья.