Москва, , 15:43 — REGNUM Помимо того, что федеральный бюджет в РФ формируется с большим профицитом, огромное количество расходов по разным статьям не исполняются на 100%. Об этом 21 января корреспонденту ИА REGNUM заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов, комментируя новость о том, что по предварительной оценке профицит федерального бюджета РФ по итогам 2019 составил 1,968 трлн рублей.

«К этому профициту надо добавить такой показатель, как степень исполнения бюджетных расходов, — сказал Комолов. — У нас получается так, что мало того что бюджет планируется как профицитный, так из года в год даже те деньги, которые заложены на определённые расходы по разным статьям, не исполняются на 100%. Например, в 2018 году бюджет был исполнен только 95,5%. То есть ещё 4,5% средств остались неизрасходованными. И это очень странно в контексте сложившейся экономической ситуации в России и социально экономической политики. Государство всячески экономит на социальных расходах. Например, на систему ЖКХ расходы в реальном выражении за последние восемь лет сократились на 40%».

При этом, как подчеркнул экономист, правительство не может дать исчерпывающего объяснения тому, почему так происходит.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, профицит федерального бюджета России за 2019 год составил, согласно предварительной оценке, 1,968 трлн рублей, или 1,8% ВВП.

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