Москва, 21 января 2020, 15:43 — REGNUM Помимо того, что федеральный бюджет в РФ формируется с большим профицитом, огромное количество расходов по разным статьям не исполняются на 100%. Об этом 21 января корреспонденту ИА REGNUM заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов, комментируя новость о том, что по предварительной оценке профицит федерального бюджета РФ по итогам 2019 составил 1,968 трлн рублей.
При этом, как подчеркнул экономист, правительство не может дать исчерпывающего объяснения тому, почему так происходит.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, профицит федерального бюджета России за 2019 год составил, согласно предварительной оценке, 1,968 трлн рублей, или 1,8% ВВП.
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