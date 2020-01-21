Москва, , 15:43 — REGNUM Законопроект, освобождающий жителей и бизнес регионов Дальнего Востока от уплаты налогов, внес в Госдуму депутат от ЛДПР Андрей Андрейченко, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.

Предполагается освободить граждан России и российских организаций дальневосточного региона от восьми федеральных налогов: от налога на добавленную стоимость (НДС), от уплаты акцизов, от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), от налога на прибыль организаций, от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), от водного налога, от уплаты государственной пошлины и от сборов за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов.

Речь идет о таких регионах, как Якутия и Бурятия, Приморском, Хабаровском и Забайкальском краях, Амурской, Камчатской, Магаданской и Сахалинской областях, Еврейской автономной области, Чукотке.

В дальневосточном регионе проживает всего 5% населения Российской Федерации, отмечает автор. Освобождение граждан России и российских организаций от федеральных налогов благотворно скажется на уровне жизни жителей Дальневосточного федерального округа и лишь ненамного уменьшит объем федерального бюджета в виде выпадающих доходов, указал Андрейченко.