Минск, , 15:35 — REGNUM Руководителю суверенного государства разумно думать о диверсификации поставок энергоресурсов, но в текущих условиях Белоруссии все-таки придется договариваться с российскими компаниями, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 21 января, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский, комментируя высказывания Александра Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что власти страны намерены покупать в России не более 30−40% необходимых объемов нефти, еще 30% «завозить с Балтики» и 30% получать через Украину. Лукашенко также выразил недоумение тем фактом, что Россия не дает согласия на транзит нефти из Казахстана в Белоруссию.

Читайте также: Лукашенко: не более 40% нефти будем получать из РФ

«Сложно понять истинные мотивы этих высказываний Лукашенко. Но ему как руководителю крупного суверенного государства действительно имеет смысл заняться диверсификацией поставок и обезопасить национальную экономику от возможных проблем одного из источников поставок.

Дискуссия эта началась с того, что российские компании собрались повысить стоимость нефти для белорусских НПЗ. Только «Роснефть» сейчас осуществляет поставки в Белоруссию, остальные компании занимаются переработкой в России или продают сырье в другие страны.

Если норвежская нефть, или нефть с Ближнего Востока, полученная через Украину, окажется с учетом транспортных расходов выгоднее российской — тогда белорусская экономику выиграет. Но на данном этапе это маловероятно, если учитывать текущую стоимость нефти и прекращение поставок из Ливии, из-за которого на юге Европы возник дефицит предложения нефти, что и не позволит Белоруссии купить ее дешево.

На данном этапе слова Лукашенко останутся политическими заявлениями, реальной диверсификации не будет. Белоруссии придется договариваться с российскими компаниями о справедливых ценах», — отметил Дмитрий Кумановский.