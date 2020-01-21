Тюмень, , 15:24 — REGNUM В Тюменской области в 2020 году будет реализован проект, направленный на популяризацию семейного предпринимательства. Его организацию курирует Торгово-промышленная палата региона. Об этом заявил на пресс-конференции заместитель губернатора Андрей Пантелеев.

Он отметил, что в Тюменской области есть масса ярких примеров, когда дети продолжают дело родителей, в развитии бизнеса участвуют многие члены семьи, что неизменно ведёт к успеху. Это семейные швейные мастерские, салоны красоты, фермерские хозяйства.

«Об этих семейных практиках нужно публично рассказывать, проводить обучающие сессии для семей, готовых открыть и развивать дело, а также поощрять эти инициативы», — подчеркнул Андрей Пантелеев.