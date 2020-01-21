Нижний Новгород, , 15:08 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил профильным министерствам в ближайшее время подготовить предложения в законодательство РФ и региональный закон об инвестиционном налоговом вычете. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве. Изменения будут учитывать предложения президента РФ Владимира Путина по итогам послания Федеральному собранию.

Никитин отметил, что решение о налоговом вычете для инвесторов было принято в 2019 году в качестве нового инструмента поддержки. Соответствующий региональный закон был принят в сентябре.

«Предложенный президентом механизм по компенсации субъектам РФ 2/3 выпадающих доходов от применения вычета однозначно является стимулом для регионов», — считает губернатор. Он добавил, что регионы, где инвествычет ещё не работает, будут заинтересованы в его введении, власти будут усовершенствовать его механизм для привлечения инвесторов.

Сейчас в регионе прорабатывается вопрос корректировки сроков применения вычета, а также расширения категории налогоплательщиков, которые смогут им воспользоваться.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января 2020 года президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Глава государства заявил о ряде социальных инициатив, которые касаются поддержки семей с детьми и направлен на улучшение демографической ситуации в России, а также предполагает адресную поддержку как семей, так и граждан, находящихся в сложной жизненной ситуации. Также прозвучали темы зарплат учителей, бесплатного питания в школах, материнского капитала на первенца.

Кроме того, говорилось о необходимости вынести на всенародное голосование ряд поправок в Конституцию.