Подгорица, , 15:05 — REGNUM Дирекция лесного хозяйство Черногории зафиксировала в 2019 году рекордный доход в 7,2 млн евро, что на 37% больше, чем пять лет назад.

По данным ведомства, достигнутый результат является тем более ценным, поскольку он был достигнут при сокращении объема рубок на 15 процентов по сравнению с 2018 годом или на 36 процентов по сравнению с 2015 годом, который был рекордным по объему экспорта круглого леса.

В управлении считают, что достигнутый результат также очень стимулирует решение правительства в 2017 году об ограничении экспорта круглого леса из Черногории.