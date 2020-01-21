Самара, , 15:05 — REGNUM 65 новых автомобилей получили сотрудники правоохранительных органов в Самарской области. Об этом 21 января сообщает пресс-служба областного департамента информационной политики.

По сообщению пресс-службы ведомства, торжественная церемония вручения ключей от служебных автомобилей прошла 21 января на площади Славы.

По словам чиновников, 45 автомобилей Skoda были поставлены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 20 машин LADA Granta, которые предназначены для участковых уполномоченных, переданы по соглашению между областным правительством и МВД об обновлении материально-технической базы полиции.

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