Москва, , 15:02 — REGNUM Удержать продажи на уровне 2019 года планируют в текущем году в компании KIA. Об этом заявил управляющий директор KIA Motors Russia and CIS Александр Мигаль, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В 2019 году на авторынке РФ было продано 207,9 тыс. новых машин KIA. А их доля составила 13,2% от всех новых легковушек в России.

«Мы планируем удержать ту долю, которую мы добыли в этом году — быть на уровне «13% с плюсом». Мы считаем, что это достаточная для нас доля», — подчеркнул Мигаль.

Также он добавил, что компания намерена выпустить в 2020 году около семи новых моделей во всех сегментах.

Мигаль отметил, что результат продаж 2019 года в РФ компания KIA оценивает позитивно, имея в виду оправдавший себя запуск новых моделей.

Напомним, по итогам 2019 года в России было продано 8087 сертифицированных машин с пробегом в рамках программы «KIA Уверен». Таким образом, рост продаж авто по программе кредитования составил 27%.

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