Ханты-Мансийск, , 14:48 — REGNUM На территории Югры в 2019 году добыто 236,1 млн тонн нефти, что на 0,16% меньше объема добычи 2018 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов ХМАО.

На долю автономного округа пришлось около 42% общероссийской добычи нефти в России.

В 2019 году проходка в эксплуатационном бурении в автономном округе составила 17 млн метров. В 2018 году было 18 млн метров.

Построено 4,4 тыс. новых добывающих скважин, в промышленную эксплуатацию введено пять новых месторождений. В 2018 году было 4,7 тыс. скважин и три месторождения.