Москва, , 14:45 — REGNUM Реализация новых машин в России в 2020 году либо останется на уровне прошлого 2019 года, либо снизится на 1,5−2%. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга России.

В министерстве отметили, что не исключают внесения предложений по увеличению финансирования государственных программ стимулирования продаж машин.

Уже в текущем году на государственную программу льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» будет израсходовано 5 млрд рублей, а на выплаты единой лизинговой субсидии планируется выделить 9,8 млрд рублей.

Стоит отметить, что в прошедшем году, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), на автомобильном рынке РФ было реализовано около 1,76 млн машин — на 2,3% меньше, чем в 2018 году. По прогнозам АЕБ, в текущем году продажи пассажирских и легких коммерческих машин в нашей стране продолжат падение. Оно составит 2,1%.

Напомним, в прошлом году объем реализации новых автобусов в России составил 13,8 тыс. единиц. Это на 6,3% больше, чем в 2018 году.

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