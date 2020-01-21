Нязепетровск, Челябинская область, , 14:38 — REGNUM В Челябинской области директор одного из ООО оштрафован за сокрытие денег от уплаты налогов. Об этом сообщает областное управление СКР.

Всего фирма в Нязепетровском районе должна была уплатить больше 15 млн рублей. Поручения на бесспорное списание со счёта организации и перевод денег в бюджет налоговые органы выставили в 2018 году. Но директор скрыл деньги от налогообложения.

Преступление раскрыли полицейские. По приговору суда глава фирмы заплатит крупный штраф.