Нязепетровск, Челябинская область, 21 января 2020, 14:38 — REGNUM В Челябинской области директор одного из ООО оштрафован за сокрытие денег от уплаты налогов. Об этом сообщает областное управление СКР.
Всего фирма в Нязепетровском районе должна была уплатить больше 15 млн рублей. Поручения на бесспорное списание со счёта организации и перевод денег в бюджет налоговые органы выставили в 2018 году. Но директор скрыл деньги от налогообложения.
Преступление раскрыли полицейские. По приговору суда глава фирмы заплатит крупный штраф.