Москва, , 14:34 — REGNUM Кассовое исполнение программы развития Северного Кавказа в 2019 году выполнено на 97,4%. Этот показатель может говорить об эффективности реализации мероприятий в рамках государственной программы РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа», считает глава Минкавказа РФ Сергей Чеботарёв.

Подводя итоги развития округа в 2019 году, он особо отметил, что ряд субъектов достиг 100%-го исполнения кассовых обязательств по ряду направлений, сообщили 21 января в пресс-службе министерства. Так, кассовое исполнение подпрограммы по социально-экономическому развитию субъектов СКФО достигнуто в Карачаево-Черкесии, Чечне и Кабардино-Балкарии.

Высокие показатели в этой сфере и у других субъектов: Северная Осетия — 99,8%, Ставропольский край — 99,5%, Ингушетия — 98,8%, Дагестан — 86%.

Также 100%-го исполнения кассовых обязательств достигли субъекты Северного Кавказа и при исполнении подпрограммы «Развитие туризма в Северо-Кавказском федеральном округе».