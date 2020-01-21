Москва, , 14:34 — REGNUM Профицит российского федерального бюджета за 2019 год говорит о том, что в стране продолжается политика вывода денег из экономики, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 21 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что профицит федерального бюджета в 2019 году составил 1, 967 трлн рублей.

«Это свидетельствует о том, что Россия заработала больше денег, чем предполагалось. Действительно успех бесспорный. Но с другой стороны, это означает, что почти 2 трлн рублей было выведено из обращения и заморожено, — сказал Делягин. — С деньгами у государства всё в порядке. У государства всё просто замечательно. Но деньги выводятся из экономики и усиливают денежный голод, который был создан искусственно. Это не то, чем можно хвастаться в мало-мальски пристойном обществе. Кроме того, есть такой показатель, как равномерность исполнения бюджета. У нас каждый год с начала 2000-х годов Минфин в течение года недофинансирует текущие расходы, а потом выливает реки денег на экономику, что очень сильно её дезорганизует. В этом году эта неравномерность отчетливо выше, чем в предыдущие годы».

Раньше, как отметил Делягин, правительству РФ удавалось снижать эту неравномерность.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно предварительной оценке Минфина РФ профицит федерального бюджета России за 2019 год составил, согласно предварительной оценке, 1,968 трлн рублей, или 1,8% ВВП.

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