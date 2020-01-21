Воронеж, , 14:28 — REGNUM Строительство нового терминала международного аэропорта «Воронеж» планируется завершить в 2022 году. Об этом сообщил 21 января журналистам генеральный директор аэропорта Роман Фроленко.

«Губернатор поставил задачу установить новый терминал к празднованию 550-летия со дня рождения Петра I. Будем выполнять эту задачу к 2022 году», — цитирует Фроленко РИА «Воронеж».

По словам гендиректора аэропорта, на 2020 год запланировано проектирование, его стоимость составит около 150 млн рублей, уже в ближайшее время будут объявлены торги. Начало строительство. К собственно строительным работам планируют приступить в конце 2020 — начале 2021 года. Строительство займёт около полутора лет. Фроленко также добавил, что в новом здании предусмотрено оборудование курилки, однако окончательное решение пока не принято.

В здании старого аэровокзала, добавил Фроленко, будут проведены косметические изменения — модернизирована багажная система, установлены дополнительные стойки регистрации, а также появятся новые выходы на посадку. Это позволит в целом увеличить пропускную способность аэропорта.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года компания «Новапорт» приобрела Воронежский аэропорт. В компании заявили о планируемых инвестициях в пять миллиардов рублей в строительство нового пассажирского терминала и почтового хаба. Добавим, что за 11 месяцев 2019 года аэропорт «Воронеж» обслужил 800 тыс. пассажиров.

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