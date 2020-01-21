Владимир, , 14:27 — REGNUM Владимирская область рассчитывает на федеральную поддержку для капитального ремонта путепроводов в городах Коврове и Камешкове. Об этом заявил губернатор Владимирской области Владимир Сипягин на пресс-конференции 21 января, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вопрос о федеральной поддержке ремонта власти региона уже обсуждали с Министерством транспорта РФ. Из-за смены правительства, считает Сипягин, решение вопроса может затянуться, но путепроводы будут отремонтированы в любом случае.

«Этот вопрос уже рассматривался на федеральном уровне, есть понимание, что необходимо субъектам помогать. В ближайшее время, я думаю, с учётом назначения нового правительства, этот вопрос будет подниматься заново, и в течение первого полугодия будет понятно, будут федеральные средства или нет. Тогда уже мы будем садиться и вместе с главами определять, что делать. Понятно, что, с одной стороны, они являются нарушителями, но с другой — денег у них нет, значит, мы должны вместе решать эту проблему.

План такой: ждём федерального центра. Из областного бюджета брать — это самое простое. Мы взяли деньги — и не построим школу какую-нибудь или детский сад, а это неправильно. Я считаю, нужно дождаться денег из федерального центра», — сказал Сипягин.