Нижний Новгород, , 14:24 — REGNUM В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Нижегородской области в 2020 году работы будут проводиться на трассах в Нижнем Новгороде, Дзержинске, а также практически во всех районах региона. Наиболее протяженные участки дорог будут отремонтированы в Городецком, Ковернинском, Пильнинском, Семеновском и Ветлужском районах, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Четвёртая часть дорог, на которых запланирован ремонт или около 200 км, — это подъездные пути к небольшим населенным пунктам и социальным объектам, а также связывающие населённые пункты дороги.

«Это дороги, которые соединяют основные трассы с деревнями, селами, социальными объектами, населенные пункты — с районными центрами», — заверил губернатор Глеб Никитин. Глава области подчеркнул, что на этих трассах небольшая интенсивность движения, однако для местных жителей они имеют «огромное значение».

Как сообщало ИА REGNUM, в планы на 2020 год в рамках нацпроекта на территории Нижегородской области включены 189 объектов общей протяженностью 846,74 км. Из них 24 находятся в Нижнем Новгороде, семь — в Дзержинске, остальные — в районах области. По поручению Никитина, все конкурсы на выполнение работ в текущем году были заключены в конце 2019 года. По результатам конкурсов экономия составила 641,9 тыс. рублей, что позволит провести дополнительные конкурентные процедуры.