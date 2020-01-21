Москва, , 14:22 — REGNUM Сокращение количества пенсионеров в России — это временная тенденция, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, комментируя заявление главы Пенсионного фонда РФ.

«В России сегодня 32 млн неработающих пенсионеров, если каждому повысить пенсию примерно на 1000. руб. или даже на 1500 руб., то затраты ПФР увеличатся не сильно, всего на 3 млрд руб. или на $48 млн в месяц.

Никто не мешал ПФР и раньше повышать пенсионерам пенсии на небольшую величину. Однако если, по прогнозам самого ПФР, к 2030 году население старше 60 лет в России достигнет 26% всего населения (в настоящее время чуть более 20%), то существенно возрастут расходы и самого Пенсионного фонда.

Правда, радоваться чиновникам рано, так как эта тенденция временная: ведь с 2021 года начнут выходить на пенсию «досрочники», к которым пока будут относиться матери, родившие четырёх и более детей, а с 2023 года это право получат уже и матери троих детей, так что тенденция к росту числа неработающих пенсионеров возобновится.

В свою очередь демографическая проблема будет решаться долго и сложно, причём можно предположить, что население благодаря государственному стимулированию начнёт расти в наименее благополучных регионах, а со временем эта проблема может сгенерировать другую проблему: роста безработицы среди молодёжи в этих регионах и сопутствующие социальные проблемы.

Возможно, что для решения этих проблем будут разработаны иные меры, которые, скорее всего, получат статус национальных проектов, но в любом случае оценивать влияние повышения пенсионного возраста на экономику ещё рано.

Может так произойти, что повышение пенсионного возраста не сможет покрыть издержки государства и регионов, связанные с будущим ростом безработицы среди молодёжи.

В любом случае повышение пенсионного возраста благосостояния населения России очевидно не улучшит, в крайнем случае, позволит поддерживать сегодняшние скудные пенсионные выплаты», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ПФР Антон Дроздов заявил, что количество пенсионеров в России по итогам 2019 года уменьшилось примерно на 355 тыс. человек.

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