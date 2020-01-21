Москва, , 14:32 — REGNUM Законопроект о порядке оценки имущества РФ, которое было внесено в уставной капитал акционерного общества «Почта России», Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.

Инициатива уточняет порядок реорганизации «Почты России» из федерального государственного унитарного предприятия в акционерное общество. Так по закону, имущество, которое внесено в капитал в качестве оплаты дополнительных акций, должно оцениваться по рыночной стоимости. При этом под такую оценку должны подпасть порядка 30 тыс. объектов недвижимости и на проведение оценки по всем нормам закона потребуется порядка 1 млрд рублей.

Для того, чтобы избежать таких расходов из бюджета РФ, авторы инициативы уточняют, что недвижимость, которая была внесена в оплату дополнительных акций АО «Почта России», должно оцениваться не по рыночной, а по его кадастровой стоимости. Рыночную стоимость можно использовать в том случае, если в Едином государственном реестре недвижимости не указана кадастровая стоимость недвижимости.