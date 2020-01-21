Давос, Швейцария, , 14:21 — REGNUM Министр связи Индонезии Джонни Плейт расскажет о развитии цифровой экономики в стране на ежегодной встрече Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе (Швейцария), сообщает Antara.

Ожидается, что участники форума получат представление о развитии индустрии цифровой экономики в Индонезии, которая оказывает большое влияние не только на экономику страны, но и на региональную и глобальную экономику.

Кроме того, министр проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с Клаусом Швабом, основателем и бессменным президентом ВЭФ в Давосе.

Напомним, ежегодное совещание Всемирного экономического форума является конференцией высокого уровня, в которой принимают участие около 3000 гостей, среди которых главы государств, президенты мировых компаний и лидеры политических организаций.

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