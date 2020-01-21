Киев, , 14:19 — REGNUM Власти Украины намерены провести в 2020 году приватизацию более 300 объектов.

Соответствующее поручение премьер-министр страны Алексей Гончарук озвучил главе Фонда государственного имущества Дмитрию Сенниченко, сообщает 21 января пресс-служба правительства Украины.

Согласно источнику, уже в первом квартале нынешнего года Фонд госимущества планирует объявить более 200 аукционов с «новым качеством раскрытия информации».

Под последним подразумевается запуск «виртуальной комнаты данных». Как уточняют в правительстве, это пилотный проект, предусматривающий, что все документы предприятия будут доступны в электронном формате для всех желающих. Соответственно, потенциальный инвестор будет знать не только название предприятия, но и текущее состояние дел.

Также в пресс-службе цитируется заявление Гончарука, что приватизация на Украине — «это о привлечении инвестиций и создании новых рабочих мест за счет передачи в частную собственность убыточных, нестратегических объектов».

ИА REGNUM напоминает, что в середине января Фонд государственного имущества Украины обнародовал перечень объектов т.н. «большой приватизации» на 2020 год. Всего в перечень на текущий год вошло 21 предприятие — больше всего, 11 предприятий, относятся к энергетической сфере.